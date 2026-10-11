Рубио спрогнозировал потерю Ираном возможности экспортировать нефть

Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что Иран в ближайшей перспективе полностью утратит возможность поставлять нефть за рубеж и в результате лишится всех доходов от этой статьи экспорта.

«Если посмотреть на блокаду, то они вывезли нефть во время срока действия меморандума о взаимопонимании [с США]. Эта находящаяся на море нефть почти закончилась. В этот момент у них никаких прибылей не будет», — сказал госсекретарь США на пресс-конференции в Париже, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

«Вы говорите, что санкции [Вашингтона в отношении Тегерана] действовали и ранее. Однако Иран никогда не сталкивался с отсутствием возможности поставлять энергоносители на мировой рынок, как сегодня. Они никогда не сталкивались с этим и определенными другими предпринимаемыми нами действиями, которые я не могу обсуждать и которые имеют на них огромное экономическое воздействие», — заявил Рубио, отвечая на вопросы журналистов по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи.

Согласно изложенной госсекретарем США информации, транспортировка нефти через Ормузский пролив соседними с Ираном странами уже практически вернулась на довоенные уровни.

«Тем не менее нефть вывозится. Некоторыми ночами вывозится 80–85% тех объемов, которые транспортировались до начала конфликта. Причина, по которой речь не идет о 100%, заключается в том, что не вывозится иранская нефть. Единственная нефть, которая не транспортируется последовательно через Ормузский пролив, является иранской», — утверждал Рубио.

По его прогнозу, Китай вскоре лишится возможности приобретать иранскую нефть в связи с обозначенной ситуацией. «Вскоре не останется нефти, которую можно будет покупать. Единственная нефть, которую можно приобрести, погружена на суда. А ее почти не осталось», — убежден Рубио.