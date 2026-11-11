Израиль разрешил ввоз в Газу дополнительной гуманитарной помощи перед зимой

Израиль разрешил доставить в сектор Газа дополнительную гуманитарную помощь для подготовки населения к зиме.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС.

По ее данным, Израиль координирует подготовку с Советом мира, ООН, международными организациями и странами-донорами. План предусматривает доставку в анклав 91 тыс. палаток, 8,2 тыс. грузовиков с брезентом, одеялами и зимней одеждой, а также 12 ассенизационных машин для откачки и вывоза сточных вод.

Кроме того, предполагается ремонт сетей водоснабжения и канализации, а также поставка топлива для работы насосных станций.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит содействовать подготовке Газы к зиме. При этом там подчеркнули, что гуманитарные грузы и оборудование не должны использоваться ХАМАС для восстановления военного потенциала. Ответственность за тяжелое положение жителей анклава израильская сторона возложила на движение.