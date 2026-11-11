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Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

Редакция 1news09:45 - Сегодня
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Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

Иран признал военно-морские и военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на внесение Буэнос-Айресом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

"Правительство Исламской Республики Иран на основе принципа взаимности и в соответствии с законом об ответных мерах в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США считает военно-морские и военно-воздушные силы Аргентины подпадающими под действие этого закона и объявляет их террористическими организациями", — говорится в документе.

Как отмечает МИД, решение Аргентины противоречит основополагающим принципам международного права, а КСИР является одной из опор официальных вооруженных сил Ирана. Ответственность за последствия лежит на правительстве Аргентины, подчеркивается в заявлении.

Аргентина в конце марта внесла КСИР в список террористических организаций, обосновав решение терактами в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах, которые, по версии аргентинской стороны, совершила "Хезболлах" как оперативное подразделение КСИР в регионе. После этого Буэнос-Айрес объявил персоной нон грата временного поверенного в делах Ирана Мохсена Техрани из-за заявлений иранского МИД.

1 ноября Иран аналогичным образом объявил террористическими организациями Королевские ВМС и ВВС Великобритании.

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