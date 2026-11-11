NYT: глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент был вынужден покинуть свой дом в Вашингтоне и переехать на военную базу после получения разведданных об угрозах его жизни со стороны Ирана.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, в последние недели американские официальные лица пришли к выводу, что операции Ирана против действующих и бывших чиновников США «достигли более продвинутой стадии». Одним из оснований для таких выводов стали разведданные об угрозах в адрес Бессента.

С августа министр руководит кампанией экономического давления на Тегеран, что, по словам источников, сделало его одной из главных целей Ирана. Представитель Минфина США, в свою очередь, заявил, что Бессент «не будет остановлен угрозами иранского режима» и по-прежнему привержен курсу на экономическое удушение Ирана.

Степень серьезности угроз в адрес министра пока не уточняется. Источники газеты отмечают, что возможности Ирана по проведению масштабных атак на территории США ограничены, однако отдельные адресные угрозы в отношении конкретных лиц оцениваются как серьезные.

Бессент стал очередным высокопоставленным представителем администрации Трампа, который из соображений безопасности переехал на военную базу или в другое охраняемое жилье. Как отмечает NYT, в 2025 году так поступили по меньшей мере шесть чиновников, в том числе Стивен Миллер и Пэм Бонди.