МИД Азербайджана поздравил Польшу и Анголу с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Польшу с Национальным днем.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Польши с Национальным днем!" - говорится в публикации.
МИД Азербайджана также поздравил Анголу по случаю Национального дня. Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Poland on the occasion of Poland’s National Day! Happy National Day! 🇵🇱 @PolandMFA https://t.co/d7C8oZLF7l — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 11, 2026
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Angola on the occasion of Angola’s National Day! Happy National Day! 🇦🇴 @angola_Mirex https://t.co/0SSe9ltnCr — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 11, 2026