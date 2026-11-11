Burger King открыл первый ресторан за пределами Баку - в Сумгайыте! - ФОТО

Burger King продолжает расширять своё присутствие в Азербайджане, открыв девятый ресторан в стране и первый за пределами столицы — в городе Сумгайыт.

Это событие стало важным шагом в региональном развитии бренда.

Новый ресторан расположен по адресу: город Сумгайыт, улица Баку, 34, Baki Plaza. Современный дизайн, комфортный интерьер, киоски самообслуживания и разнообразное меню создают удобные условия для гостей.

Теперь жители и гости Сумгайыта могут насладиться знаменитым Whopper, приготовленным на открытом огне, а также другими популярными блюдами Burger King.

Открытие первого ресторана за пределами столицы знаменует начало нового этапа развития Burger King в Азербайджане.

В руководстве компании отметили:

«Открытие первого ресторана в Сумгайыте — важное событие для нашей команды и значимый шаг в развитии Burger King в Азербайджане. Мы стремимся сделать наши рестораны доступными для жителей не только столицы, но и других городов страны, предлагая высокое качество продукции, быстрое обслуживание и комфортную атмосферу. Мы рады тёплому приёму со стороны жителей Сумгайыта и уверены в потенциале дальнейшего регионального развития».

Расширение сети Burger King также способствует созданию новых рабочих мест и открывает возможности для профессионального обучения и карьерного роста. Компания планирует продолжать развитие как в Баку, так и в других городах Азербайджана, делая международные стандарты ресторанного обслуживания доступными для большего числа гостей.

О Burger King

История Burger King началась в 1954 году в Майами, США. Сегодня бренд известен во всём мире прежде всего благодаря своей уникальной технологии приготовления бургеров на открытом огне.

Главная особенность Burger King — использование котлет из 100% говядины, которые готовятся на специальном гриле на открытом огне. Именно этот способ приготовления придаёт знаменитому Whopper и другим бургерам бренда их характерный вкус и аромат.

Высокие стандарты качества, разнообразное меню и возможность индивидуального выбора ингредиентов сделали Burger King одним из самых узнаваемых ресторанных брендов в мире.