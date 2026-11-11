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Главу МИД Израиля назначили министром внутренних дел

Редакция 1news15:13 - Сегодня
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Главу МИД Израиля назначили министром внутренних дел

Правительство Израиля утвердило назначение главы израильского МИД Гидеона Саара на должность министра внутренних дел еврейского государства.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

"Правительство одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о назначении Гидеона Саара на должность министра внутренних дел", - говорится в заявлении.

Как отмечает газета Israel Hayom, кабмин Израиля утвердил назначение Саара министром внутренних дел "в дополнение к его текущей должности" руководителя МИД. Предыдущий глава МВД Моше Арбель покинул свой пост в израильском кабмине вместе с другими министрами от ультраортодоксальной партии ШАС летом 2025 года, с тех пор эта должность оставалась вакантной.

27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху заняла первое место с 27 мандатами.

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