Мединский: Тема европейской системы безопасности была центральной на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Проблематика европейской системы безопасности была центральной темой на переговорах в Абу-Даби, в чем-то сторонам удалось найти взаимопонимание.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной и США Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что конфликт России с Украиной продемонстировал, что вся действовавшая после «Ялты» и «Потсдама» система безопасности в Европе работает очень плохо. «Поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен», - сказал Мединский.

Он сообщил, что Россия не общалась с представителями европейских стран в Абу-Даби: «Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся».

По словам Мединского, Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после неминуемого окончания российско-украинского конфликта.

«Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине, - правильная постановка. Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз», - сказал он.

«И в 2008 году, когда мы предлагали соответствующий проект европейской безопасности, и в 2021 году, когда мы направляли в НАТО и Соединенным Штатам соответствующие документы, и европейским странам, - напомнил он. - Ну, однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но вот прошло немало лет, и, наконец, эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать».

По словам Мединского, конфликт с Украиной показал, что система безопасности в Европе работает очень плохо.

Источник: ТАСС