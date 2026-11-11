Кушнер: представители ЕС и НАТО в Абу-Даби участвовали в обсуждениях конфликта между РФ и Украиной

Эмиссар США Джаред Кушнер заявил, что в обсуждении урегулирования российско-украинского конфликта в Абу-Даби принимали участие представители ЕС, НАТО и ряда европейских стран.

«Как до начала и по завершении этих встреч, так и в ходе самих дискуссий, у нас было очень конструктивное взаимодействие с нашими европейскими партнерами. В обсуждениях принимали участие представители ЕС, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции. <...> Наша цель - превратить этот формат в многосторонний. У нас есть ряд тем, которые, на наш взгляд, необходимо обсуждать параллельно», - сказал он по итогам переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, трансляцию вел телеканал Fox News.

Источник: ТАСС