Арахамия: Переговоры в Абу-Даби были одними из самых сложных, россияне приехали с очень строгими указаниями

Раунд трехсторонних переговоров 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) был одним из самых сложных, а представители РФ приехали с очень жесткими директивами, считает глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, вошедший в состав украинской переговорной команды.

«Я думаю, что этот процесс… можно справедливо сказать, что это был один из самых сложных. И я считаю, что россияне приехали с очень-очень строгими указаниями, и было очень тяжело смягчить тон обсуждения», – сказал он на брифинге после переговоров в Абу-Даби в среду.

По мнению Арахамии, американской стороне удалось «структурировать» разговор «через послевоенную картину для обеих стран», и «это открыло диалог, и мы начали работать продуктивнее». В то же время он назвал встречу в целом достижением, подчеркнув, что «шесть месяцев назад мы думали, что до весны мы вообще не сможем возобновить трехсторонние переговоры».

Отдельно парламентарий подчеркнул, что достижение договоренности об обмене большим числом военнопленных – это большое достижение.

«Хуже, когда приходится проводить три, четыре, пять таких раундов только для того, чтобы освободить этих людей. Поэтому я надеюсь, что завтра цифра будет большой», – подчеркнул Арахамия.

Как сообщалось, переговоры в Абу-Даби во вторник завершились после обеда и длились около четырех часов, а в среду в столице ОАЭ состоялись российско-украинские переговоры, которые длились около двух часов, а также раунд переговоров с представителями стран Европы.

На переговорах удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными; президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене «тысяча на тысячу, может, полторы на полторы» в ближайшее время. Основное внимание уделили вопросам гарантий безопасности – для Украины и Европы в целом. Отдельно обсуждались требования РФ относительно гарантий безопасности для нее. Также обсудили восстановление Украины и формирование новой архитектуры европейской безопасности в условиях кризиса доверия. В целом переговоры длились около 4 часов.

Украину на переговорах представляли глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, а также глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

От США на переговорах присутствовали представители президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Кроме того, сообщалось, что в состав российской делегации входили заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления российского Генштаба Юрий Жигарловский.

Источник: Интерфакс-Украина