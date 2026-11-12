Посол Армении в РФ собирает вещи — газета

Посол Армении в России Гурген Арсенян вскоре вернется домой, пишет газета "Грапарак".

Еще летом власти Армении, по данным издания, решили заменить посла, назначенного в августе 2024 года. Но назначение нового главы армянской дипмиссии в РФ затянулось, поэтому Арсенян продолжил исполнять свои обязанности, говорится в публикации.

Газета со ссылкой на окружение Арсеняна сообщает, что он уже собирает вещи, а их много, так как государственным имуществом он практически не пользовался. Даже свой дорогостоящий Bentley он перевез в Москву, и теперь все это ему предстоит вернуть обратно в Армению, говорится в публикации.

Издание отмечает, что власти Армении решили командировать в Москву 67-летнего Самвела Мкртчяна, работавшего послом в европейских странах, а в 2004–2010 гг. — представителем в НАТО. Он приходится дядей (по материнской линии) заместителю министра иностранных дел Роберту Абисогомоняну.

Однако российская сторона затягивает выдачу его агремана, утверждается в статье.