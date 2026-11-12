Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кортеж с делегацией уже покинул аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретится с американскими эмиссарами в первой половине дня. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что в плане протокола встреча пройдет «как обычно». До этого Кушнер заявлял, что он вместе с Уиткоффом отправится в Москву. По его словам, они планируют обсудить с президентом РФ темы, поднятые на трехсторонних переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, состоявшихся в Абу-Даби 10-11 ноября. После Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Источник: ТАСС