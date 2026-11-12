Зеленский: Европа должна стать постоянным участником российско-украинских переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать постоянным участником российско-украинских переговоров, начатых в Абу-Даби.

Об этом он сообщил на пленарной сессии открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Очень хорошо, что европейцы теперь участвуют в этих переговорах. Пока не напрямую и пока не за одним столом с россиянами. Но европейцы уже вовлечены, и нам необходимо добиться того, чтобы Европа стала постоянным участником этих переговоров", - отметил Зеленский.

По его словам, накануне представители Украины встретились с российской и американской делегациями в Абу-Даби. Сегодня представители США находятся в Москве, а вечером прибудут в Дублин, где обсудят с украинской стороной результаты переговоров последних нескольких дней.

Зеленский добавил, что, по информации, полученной от украинской делегации, переговоры "были серьезными и содержательными".

Он также сообщил, что в ходе этой встречи была достигнута договоренность об обмене военнопленными.

"Для нас важно вернуть наших людей, наших воинов из российского плена", - заявил президент Украины.

Кроме того, по его словам, значительное внимание на переговорах уделялось гарантиям безопасности, в обсуждении которых Европе необходимо активно участвовать.

Источник: Report