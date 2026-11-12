Андрей Бабиш: Чехия заинтересована в поставках природного газа из Азербайджана

Чехия заинтересована в поставках природного газа из Азербайджана в рамках диверсификации источников энергоснабжения.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Есть заинтересованность в газе из Азербайджана, поскольку мы должны быть готовы к различным сценариям и иметь как можно больше источников поставок газа", - сказал Бабиш.

По его словам, Чехия не может позволить себе зависеть от ограниченного числа поставщиков энергоресурсов.

Премьер также упомянул недавние контакты с Алжиром, отметив, что Чехии удалось увеличить объемы поставок газа из этой страны.

"Источники ограничены, поэтому мы не можем позволить себе зависеть лишь от небольшого числа поставщиков", - подчеркнул он.

По его словам, во время визита чешской делегации в Азербайджан им удалось договориться о поставках некоторых видов вооружения.

Бабиш также упомянул проект чешского государственного пивоваренного завода Budějovický Budvar, связанный с развитием бизнеса в Азербайджане.

Источник: Report