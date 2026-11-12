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Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

Редакция 1news23:20 - 12 / 11 / 2026
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Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

Азербайджан и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства.

Соответствующая декларация подписана 12 ноября в Дублине. Документ скрепили подписями Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм.

В декларации подчёркивается, что стороны намерены развивать отношения на основе взаимного уважения, общих интересов и практического сотрудничества, опираясь на многолетние связи и совместные декларации о дружбе и партнёрстве, подписанные в 1994 и 1998 годах.

Участники подтвердили приверженность Уставу ООН и нормам международного права, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, а также нерушимость международно признанных границ.

В документе также отмечается значение Вашингтонской декларации от 8 августа 2025 года. Великобритания подтвердила поддержку усилий Азербайджана и Армении, направленных на достижение устойчивого мира в регионе посредством двустороннего диалога.

Сотрудничество между странами будет развиваться по трём основным направлениям: оборона и безопасность, торговля, инвестиции и экономический рост, а также образование и инновации.

В сфере обороны и безопасности стороны намерены укреплять взаимодействие для поддержания регионального мира и стабильности, повышения возможностей по предупреждению общих угроз и реагированию на них. Предусмотрено развитие сотрудничества в области оборонной подготовки, повышения потенциала, оборонной промышленности, правоохранительной деятельности, управления границами, а также судебного и правового взаимодействия.

В экономической сфере Азербайджан и Великобритания планируют расширять торговые и инвестиционные связи, развивать долгосрочное коммерческое партнёрство и сотрудничество в таких приоритетных областях, как возобновляемая энергетика, инфраструктура и услуги. Отдельное внимание будет уделено развитию Среднего коридора, транспортных и логистических проектов, а также сотрудничеству в сфере чистой энергетики, зелёного финансирования и низкоуглеродных технологий.

Стороны также намерены изучить возможности углубления взаимодействия в сфере финансов и рынков капитала. Особая роль в продвижении совместных экономических инициатив отводится Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Третье направление предусматривает расширение связей в области образования, науки, исследований и инноваций. Речь идёт о сотрудничестве между университетами, научными учреждениями и промышленными предприятиями, развитии цифровых и технических навыков, обмене опытом в сфере искусственного интеллекта и цифрового управления.

Кроме того, стороны намерены поощрять обмены между гражданами и развитие профессиональных сетей для укрепления взаимопонимания и культурных связей.

Для оценки достигнутого прогресса и определения дальнейших приоритетов стороны договорились проводить ежегодные встречи в рамках стратегического партнёрства.

Декларация принята в двух подлинных экземплярах на азербайджанском и английском языках. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

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