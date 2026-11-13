США нанесли удар по городу на юге Ирана

Город Сирик на юге Ирана подвергся удару со стороны США.

Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на источники.

Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало. Информация о возможных разрушениях, а также погибших и пострадавших не приводится.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на радиолокационную систему раннего предупреждения, расположенную на американской военной базе в Бахрейне.

В КСИР отметили, что атака стала ответной мерой на нанесенные минувшей ночью удары США по городу Сирик на юге Ирана.

Корпус назвал произошедшее «предупреждением для агрессора», вновь пригрозив масштабными ударами в случае повторения подобных действий.