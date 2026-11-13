Разлив нефти, вызванный войной в Иране, угрожает морской жизни Персидского залива

Масштабные разливы нефти с поврежденных танкеров у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (в районе Рас-эль-Хаймы и Шарджи) поставили под угрозу уникальные морские экосистемы региона.

Об этом пишет Arabs news.

Кадры и спутниковые снимки (включая данные Европейского Союза Copernicus Sentinel-2 и агентств Reuters и AP) зафиксировали последствия аварии, с которыми сейчас борются на пляжах ОАЭ.

Группа биологов из Оксфордского университета, Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) и Арабского центра климатических и экологических наук Мубадала при Нью-Йоркском университете в Абу-Даби бьет тревогу. Персидский залив представляет собой мелководное, замкнутое море с ограниченным водообменом через Ормузский пролив.

Ситуация усугубляется экстремальными природными условиями: летом температура воды поднимается выше 35°C, здесь высокая соленость и низкий уровень кислорода. Из-за этого местным организмам сложно справляться с дополнительным стрессом от антропогенного загрязнения.

Регион представлен множеством уникальных биотопов: коралловые рифы, заросли морской травы, мангровые леса, солончаки и илистые отмели.

В результате разлива не менее 35 видов рыб, скатов и акул находятся под угрозой исчезновения, еще 15 близки к этому статусу, по данным Международного союза охраны природы (МСОП).

Нефть также губительно влияет на мангровые заросли, забивая их воздушные корни — последствия могут длиться десятилетиями. Топливо также наносит тяжелый ущерб коралловым рифам и местам размножения морских птиц и черепах.

По словам специалистов, даже при прекращении боевых действий регион ждет долгая, сложная и дорогостоящая операция. Нефть под воздействием течений и ветров оседает в донных отложениях, что делает ликвидацию последствий чрезвычайно трудным процессом. Экологи настаивают на необходимости принимать экстренные меры для защиты заповедных зон и предотвращения выброса нефти на побережье.