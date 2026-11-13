 В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news14:53 - Сегодня
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В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сожитель Якуб Сулейманов, зарезавший ножом 25-летнюю женщину на пороге центра помощи женщинам, требовал от нее продать почку, чтобы расплатиться за долг в 800 тысяч.

Запись угроз опубликовал портал 78.ru 13 ноября.

"Включу видео, и на видео буду резать твои пальцы. В следующий раз, если она не скинет деньги, пойдут твои уши. Я тебя просто по кускам буду пускать", – сказал Сулейманов жертве по телефону.

Мужчина требовал вернуть 800 тысяч рублей, потраченные им на женщину за 2025 год.

Собеседник угрожал физической расправой, если пострадавшая не переведет деньги.

Женщина пыталась объяснить, что ежемесячно отдавала ему свою зарплату, однако злоумышленник не унимался. Он потребовал, чтобы она продала почку, и дал ей всего два часа на поиск необходимой суммы.

В противном случае мужчина обещал приехать и нанести удар ножом в живот.

"Сегодня будет твой последний день, я тебе обещаю", – звучало на записи, при этом на плач женщины он отвечал, что слезы ей не помогут.    

13:40

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко расправился с бывшей возлюбленной у входа в центр помощи женщинам 12 ноября.

Он напал на 27-летнюю девушку, когда та ждала открытия дверей социального учреждения. Злоумышленник нанес жертве восемь ударов ножом и перерезал ей горло.

После нападения он отбежал на полкилометра, позвонил по номеру «112» и сообщил о содеянном. Спустя несколько минут подозреваемого задержали.

Раскрыта личность предполагаемого преступника

По предварительным данным, задержанный — 28-летний уроженец Азербайджана. У него есть гражданство РФ, жил в Дагестане. У мужчины трое детей, младший — от убитой. По информации источника, подозреваемый регулярно избивал сожительницу. В сентябре она сбежала от него и скрывалась. Мужчина обратился с заявлением в полицию о ее пропаже, продолжая при этом самостоятельные поиски.

Ранее он был судим. В объединенной пресс-службе судов Северной столицы рассказали «Ленте.ру», что речь идет о Ягубе Сулейманове. Как установил Калининский районный суд города, он знал о планах знакомого Евгения Ефимова изготовить взрывчатку и подорвать Казанский собор в конце 2017 года, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Сотрудниками ФСБ России теракт был предотвращен.

В СК прокомментировали убийство

В Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу сообщили: по факту расправы следователи Калининского района возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным, 12 ноября днем у входа в общежитие на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге фигурант нанес знакомой девушке множественные удары ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на помощь, она скончалась.

Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. Решается вопрос о заключении под стражу. Назначат судебные экспертизы. Следователи выполняют комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: Lenta.ru

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