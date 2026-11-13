Санчес: Испанией будут управлять из Мадрида, а не из США или Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес на предвыборном митинге в Севилье заявил, что страна не позволит внешним силам вмешиваться в ее политику.

По его словам, Испанией должны управлять сами испанцы, а не Вашингтон, Москва, Буэнос-Айрес или Тель-Авив.

Санчес также раскритиковал политический курс Дональда Трампа, Жаира Болсонару и Хавьера Милея, назвав его шагом назад.

Он призвал избирателей поддержать его партию на досрочных парламентских выборах 29 ноября, чтобы не допустить победы лидера консерваторов Альберто Нуньеса Фейхоо и главы партии Vox Сантьяго Абаскаля.

Источник: ABNA