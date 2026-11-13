Европа сама стремится к диалогу с Баку

Есть один дипломатический показатель, который красноречивее многих официальных заявлений.

Это не количество приглашений на международные форумы и даже не число проведённых переговоров, а то, кто выступает инициатором встречи. Когда главы государств и правительств сами обращаются с просьбой о двустороннем контакте с президентом Азербайджана, речь идёт уже не о протокольном внимании к участнику очередного саммита. Это свидетельство заинтересованности в диалоге с государством, чьё мнение и возможности приобретают всё больший вес в решении вопросов европейской и региональной повестки.

Именно такой характер носили двусторонние встречи Ильхама Алиева на полях девятого саммита «Европейского политического сообщества» в Дублине. Все они состоялись по инициативе и запросу противоположной стороны. И это обстоятельство заслуживает особого внимания. Оно позволяет взглянуть на участие Азербайджана в европейском политическом процессе под несколько иным углом. Баку уже не приходится доказывать, что с ним необходимо разговаривать. Европейские партнёры сами ищут возможности обсудить с ним вопросы, затрагивающие их экономические, энергетические и политические интересы.

Востребованность, которую определяют реальные интересы

Состав дублинских переговоров показателен сам по себе. Президент Ильхам Алиев провёл встречи с руководителями Украины, Молдовы, Болгарии, Армении, Греции, Чехии, Румынии, Литвы, Великобритании и Европейского союза. Причём за этим широким кругом контактов стояла далеко не абстрактная повестка. В центре внимания находились энергетическая безопасность, торговля и инвестиции, транспортные маршруты, развитие межрегиональных связей, а также вопросы мира и безопасности на Южном Кавказе.

Примечательно, что практически каждое из этих направлений непосредственно связано с возможностями Азербайджана. Европейским государствам нужны надёжные поставки энергоресурсов, новые маршруты для торговли, устойчивые транспортные связи с Центральной Азией и Каспийским регионом. Для ряда стран актуальны также расширение экономического взаимодействия, привлечение инвестиций и доступ к опыту Азербайджана в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Иными словами, интерес к Баку продиктован не дипломатической любезностью, а вполне конкретными потребностями.

Это особенно отчётливо проявилось в энергетической части переговоров. Азербайджанский газ, уже поступающий на рынки ряда европейских государств, стал одним из предметов обсуждения с руководителями стран, заинтересованных в диверсификации поставок и укреплении собственной энергетической безопасности. При этом разговор давно вышел за рамки одного лишь природного газа. Обсуждались перспективы расширения электроэнергетического сотрудничества, создание новых коридоров для передачи энергии, развитие возобновляемых источников и возможность экспорта «зелёной» электроэнергии с участием Азербайджана.

Не менее показательно внимание к транспортной связанности. Средний коридор, маршруты Восток — Запад и Север — Юг, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, новые коммуникации через Каспий — всё это превращает Азербайджан в важнейшее звено формирующейся транспортной архитектуры Евразии. Для европейских государств речь идёт о диверсификации логистики, выходе на новые рынки и снижении зависимости от ограниченного числа маршрутов. Для Баку — о дальнейшем укреплении транзитного потенциала и расширении экономических связей.

Показательно, что в дублинских переговорах обсуждались не только общие перспективы, но и вполне конкретные проекты. В частности, рассматривались развитие Среднего коридора, экспорт возобновляемой энергии на европейский рынок, электроэнергетическое соединение стран региона и железнодорожное сообщение с Нахчываном. Таким образом, Азербайджан выступает для европейских партнёров не просто поставщиком ресурсов или транзитной территорией. Он становится участником формирования новых экономических и инфраструктурных связей, способных изменить конфигурацию отношений между Европой и Азией.

Именно в этом контексте следует оценивать и состоявшуюся в Дублине встречу Ильхама Алиева с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Обсуждение долгосрочных газовых контрактов, механизмов финансирования энергетических проектов, экспорта возобновляемой энергии и Среднего коридора показало, что отношения Баку с европейскими институтами имеют вполне предметное содержание. Более того, Кошта пригласил президента Азербайджана посетить Евросоюз для продолжения диалога.

Интерес европейских столиц к Азербайджану проявляется не только на международных площадках. В 2025 году страну посетили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В марте 2026 года в Баку побывали президент Европейского совета Антониу Кошта и еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен, а в июле состоялся рабочий визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Последовательность этих контактов отражает стремление европейских институтов поддерживать прямой диалог с азербайджанским руководством и расширять практическое сотрудничество.

Энергетическая и транспортная сила Азербайджана

В основе растущей востребованности страны лежит работа, проделанная за последние годы. Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнёрству в энергетической сфере, подписанный Азербайджаном и ЕС в июле 2022 года, стал важной основой для расширения взаимодействия. Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран, включая 10 государств — членов Евросоюза. При этом потенциал дальнейшего роста поставок сохраняется.

Выступая на круглом столе в рамках Дублинского саммита, посвящённом конкурентоспособности Европы, инновациям, связанности и доступной энергии, Ильхам Алиев сообщил, что после подписания меморандума поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличились с 8 до 13 миллиардов кубометров. По словам президента, это составляет почти половину общего экспорта газа Азербайджана. Глава государства также подчеркнул, что страна намерена наращивать поставки, в том числе благодаря открытию новых месторождений.

За этими показателями стоит Южный газовый коридор — масштабная инфраструктурная система, которая связала Каспийский регион с европейским рынком. Азербайджан не ограничился заявлением о готовности стать альтернативным поставщиком, а создал маршрут, по которому энергоресурсы поступают потребителям. Более того, действующая инфраструктура уже работает на полной мощности, а её отдельные участки расширяются. Это и есть тот практический результат, который придаёт энергетическому партнёрству политический вес.

Следующий этап связан с возобновляемой энергетикой. Ветроэнергетический потенциал Каспия, солнечные электростанции, проекты передачи «зелёной» энергии и прокладка электрического кабеля по дну Чёрного моря открывают новые возможности для сотрудничества с европейскими рынками. В перспективе Азербайджан способен укрепить свои позиции в качестве поставщика не только традиционных энергоресурсов, но и чистой электроэнергии. Важно и то, что эта работа предполагает взаимодействие с Грузией, Турцией, странами Центральной Азии и государствами Евросоюза.

Транспортное направление дополняет энергетическое. Средний коридор уже превратился в один из наиболее обсуждаемых маршрутов между Европой и Азией, а развитие железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры повышает его пропускные возможности. Географическое положение Азербайджана в этой системе — серьёзное преимущество, но ещё важнее то, что страна последовательно превращает его в действующую инфраструктуру и экономические связи. Поэтому заинтересованность европейских государств в развитии транспортных маршрутов через Азербайджан вполне закономерна.

Мирный процесс — тоже часть европейской повестки

Отдельное место в дублинской программе заняла встреча Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили дальнейшее продвижение мирной повестки на основе итогов Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года. В центре разговора находились практические шаги по укреплению мира, развитие транспортных и транзитных связей, торгово-экономическое взаимодействие, делимитация границы и меры по укреплению доверия.

Особое внимание было уделено проекту TRIPP, включая планирование и проектирование железнодорожной и автомобильной составляющих маршрута. Обсуждались также перспективы транзитного сообщения. Важная деталь — стороны отметили, что с ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тысяч тонн грузов. Это конкретный пример того, как экономические и транспортные контакты могут становиться частью процесса нормализации отношений. В числе других тем были предстоящее соединение электрических сетей двух стран и сотрудничество в сфере трансграничных водных ресурсов.

Сам факт этой встречи на полях европейского саммита также имеет значение. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией остаётся одним из ключевых факторов безопасности на Южном Кавказе, а его продвижение открывает перспективы для более широкой региональной связанности. При этом Баку исходит из собственных национальных интересов и последовательно добивается перехода от политических заявлений к практическим решениям. Европейские партнёры, заинтересованные в стабильности региона и развитии коммуникаций, не могут игнорировать роль Азербайджана в этом процессе.

Ещё одним важным результатом дублинской дипломатии стало оформление отношений с Великобританией на новом уровне. Совместная декларация о стратегическом партнёрстве, которой обменялись Ильхам Алиев и Энди Бэрнэм, охватывает оборону и безопасность, торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, образование и инновации. Документ предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества по широкому кругу направлений, включая Средний коридор и возобновляемую энергетику. В ходе переговоров президент Азербайджана подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в стране, а энергетическое сотрудничество двух государств успешно развивается уже более тридцати лет.

От участника европейского диалога — к хозяину саммита

Участие Ильхама Алиева в саммитах Европейского политического сообщества давно стало последовательной частью азербайджанской дипломатии. Президент принимал участие во встречах в Праге в октябре 2022 года, Бульбоаке в июне 2023-го, Оксфорде в июле 2024-го, Тиране в мае 2025-го и Копенгагене в октябре 2025-го. На восьмом саммите в Ереване 4 мая 2026 года он выступил по видеосвязи. Теперь состоялся визит в Дублин, где Азербайджан был представлен на высшем уровне и провёл серию двусторонних переговоров.

Но важнейшее событие в отношениях страны с этим форматом ещё впереди. Выступая на ереванском саммите, Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан примет участников ЕПС в мае 2028 года. Президент напомнил, что Баку поддержал проведение саммита в Армении, а затем предложил провести одну из следующих встреч в Азербайджане. Предложение было принято, причём кандидатуру нашей страны поддержала и армянская сторона. «Так что я приглашаю членов ЕПС в Азербайджан в мае 2028 года», — заявил глава государства.

В этом решении есть важный политический смысл. Азербайджан не стал превращать проведение саммита в Армении в повод для демонстративного отказа от участия в общеевропейском диалоге. Напротив, Баку поддержал саму идею встречи, одновременно обеспечив проведение следующего саммита на своей территории. В результате страна получила возможность не просто участвовать в обсуждении общеевропейской повестки, но и принять у себя руководителей государств и правительств, а также представителей европейских институтов.

В 2028 году европейские лидеры приедут в Баку уже на саммит, который примет Азербайджан. И это, пожалуй, наиболее наглядный итог нынешнего этапа отношений. Баку уже не просто присутствует на европейской политической площадке. Он становится одним из тех центров, где эта повестка будет формироваться и обсуждаться.