МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП в Фуджейре

МИД Азербайджана выразил соболезнования Объединенным Арабским Эмиратам в связи с масштабным дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра, унесшим жизни 14 человек.

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«Глубоко опечалены трагическим дорожно-транспортным происшествием в Фуджейре (ОАЭ), которое унесло жизни 14 человек и привело к ранению десятков других. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. В этот час скорби мы солидарны с ОАЭ», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, крупная авария произошла в эмирате Фуджейра накануне, 12 ноября. По данным МВД ОАЭ, в результате столкновения с участием пяти грузовиков и 18 легковых автомобилей возник сильный пожар. Жертвами трагедии стали 14 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди погибших есть граждане ОАЭ и иностранцы. Для установления личности некоторых жертв полиции потребовалось проведение ДНК-экспертизы.