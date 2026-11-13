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Политолог: переговоры в Абу-Даби восстановили диалог, но не принесли прорыва

Ляман Гасанова19:25 - Сегодня
Политолог: переговоры в Абу-Даби восстановили диалог, но не принесли прорыва

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США по урегулированию украинского конфликта.

Несмотря на продолжительные обсуждения, сторонам пока не удалось преодолеть принципиальные разногласия по ключевым вопросам, прежде всего территориальному. Одним из конкретных результатов встречи стала договоренность о подготовке масштабного обмена военнопленными.

По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о намерении продолжить диалог и заявил, что стороны обменялись позициями, по отдельным вопросам нашли понимание, а по другим — нет. При этом он подчеркнул необходимость формирования новой архитектуры безопасности в Европе.

Однако сам факт возобновления переговорного процесса еще не свидетельствует о приближении мирного соглашения.

Как заявил в комментарии 1news.az украинский политолог-международник Максим Яли, на данном этапе речь идет прежде всего о восстановлении дипломатического диалога, тогда как говорить о реальном продвижении пока преждевременно.

«Позиции сторон по ключевым вопросам остались прежними. Это подтверждает и заявление главы российской делегации Владимира Мединского о том, что Россия "вернет каждую пядь своей земли" тем или иным способом», — отметил эксперт.

По его оценке, подобная риторика свидетельствует о том, что Москву устраивает продолжение военных действий и она не намерена идти на серьезные компромиссы, в частности по территориальному вопросу.

Яли также не исключил, что в ходе встреч могли прорабатываться новые варианты урегулирования. В частности, незадолго до переговоров президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеканалу, что после завершения войны Украина в том или ином виде изменится.

«Звучали предположения о том, что американская сторона предлагает Украине изменить административные границы, чтобы Путин мог заявить о своей победе в войне. Возможно, подобные варианты также обсуждались», — предположил политолог.

Одной из наиболее значимых тем переговоров стало будущее европейской безопасности и возможное расширение формата мирного процесса за счет европейских государств. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о прогрессе в обсуждении гарантий безопасности для Украины, подчеркнув, что наиболее сложным остается территориальный вопрос.

При этом европейские представители в самих переговорах в Абу-Даби участия не принимали, несмотря на заинтересованность ЕС в обсуждении условий будущего мирного соглашения.

Между тем, по мнению Максима Яли, готовность европейских стран подключиться к переговорному процессу можно считать одним из наиболее положительных результатов состоявшихся встреч.

«Безусловно, это положительный момент для Украины. Как заявил президент Владимир Зеленский, если война идет в Европе, обсуждать условия мира без участия европейских стран не имеет никакого смысла», — подчеркнул собеседник 1news.az.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на сохраняющиеся противоречия вокруг участия Европы. По его словам, европейские государства заинтересованы в том, чтобы не оставаться в стороне от процесса, поскольку последствия возможного мирного соглашения будут напрямую влиять не только на Украину, но и на безопасность всего европейского континента.

«Речь идет не только о безопасности Украины, но и европейских государств, которые всерьез опасаются, что в случае поражения Украины Россия может пойти дальше и напасть на одну из европейских стран», — пояснил Яли.

При этом, по его словам, проблема заключается в позиции Москвы, которая пока не демонстрирует готовности полноценно допустить европейцев к переговорному процессу. Эксперт также обратил внимание на резкие и неуважительные высказывания представителей российского руководства в адрес европейских дипломатов, прибывших в Абу-Даби.

«Подобные высказывания выходят за любые рамки дипломатического протокола и демонстрируют реальное отношение Кремля к участию европейцев в переговорном процессе», — считает политолог.

В то же время дипломатические контакты вокруг украинского урегулирования продолжаются. После переговоров в Абу-Даби американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Позднее Кушнер сообщил о согласии Москвы и Киева подключить европейских представителей к следующему раунду обсуждений.

Еще одним результатом переговоров стала договоренность о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Президент Украины Владимир Зеленский назвал гуманитарный трек первым практическим результатом дипломатических контактов и выразил надежду на крупнейший обмен с начала войны.

Таким образом, переговоры в Абу-Даби позволили возобновить трехсторонний диалог и наметить дальнейшие дипломатические контакты. Однако принципиальные разногласия по территориальному вопросу и условиям будущего мирного соглашения по-прежнему остаются главным препятствием на пути к урегулированию конфликта.

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