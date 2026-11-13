Завершено расследование дела азербайджанского военного, задержанного на территории Армении

Расследование уголовного дела в отношении азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, оказавшегося в армянском селе Шаки и ранившего местную жительницу из табельного оружия, завершено.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете.

«Уголовное производство завершено, дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что, по версии армянской стороны, 1 октября Н. Мусаев, оказавшийся на территории Армении, укрылся в одном из домов в селе Шаки Сюникской области. Будучи обнаружен, он открыл огонь из своего табельного оружия, ранив женщину, которая успела нанести ему ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия силовики задержали Мусаева. Заведено уголовное дело, Н. Мусаев арестован сроком на 2 месяца.