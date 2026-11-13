Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Маммадалиева завоевала бронзу на Гран-при в Загребе

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Маммадалиева стала бронзовым призёром турнира серии Гран-при, который проходит в Загребе (Хорватия).

В весовой категории до 52 кг Маммадалиева начала выступление с побед над хорваткой Тихеей Тополовец и представительницей Китайского Тайбэя Пин-Сянь Цзэн, пробившись в четвертьфинал. На этой стадии она уступила венгерке Розе Дьёртьяш и продолжила борьбу в утешительном раунде.

Там азербайджанская спортсменка одолела представительницу Косово Фатьону Касапи, а в поединке за третье место победила итальянку Иларию Финестроне.

Ещё один представитель Азербайджана Низами Имранов, выступающий в категории до 66 кг, занял пятое место. Он победил француза Даки Бубу, итальянца Маттео Пираса и марокканца Абдеррахмана Бушиту, однако в полуфинале уступил бразильцу Роналдо Лиме. Из-за травмы Имранов не смог выйти на схватку за бронзовую медаль.

Туран Байрамов (66 кг) и Мурад Мурадли (60 кг) завершили выступление после первых поединков, уступив соответственно немцу Флориану Бекери и французу Луке Мхейдзе.

Турнир серии Гран-при в Загребе продлится до 15 ноября.