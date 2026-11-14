 Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн и досрочно выиграла группу Лиги наций | 1news.az | Новости
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Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн и досрочно выиграла группу Лиги наций

Редакция 1news02:00 - Сегодня
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Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн и досрочно выиграла группу Лиги наций

Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Единственный гол встречи позволил команде Айхана Аббасова досрочно занять первое место в группе D2.

Игра прошла в Вадуце на стадионе «Райнпарк». Исход противостояния решил точный удар Махира Эмрели на 26-й минуте. Еще один мяч в ворота хозяев, забитый Рахилем Мамедовым, не был засчитан арбитрами.

После четырех туров в активе азербайджанской команды восемь очков. У Литвы четыре балла, у Лихтенштейна — один. Результат заключительного матча между этими сборными уже не сможет изменить положение Азербайджана в группе.

Однако борьба за звание лучшей команды дивизиона D продолжается. У сборной Азербайджана разница забитых и пропущенных мячей составляет 3:1. У Мальты, возглавляющей другую группу дивизиона, — семь очков и разница 4:2.

Мальтийцам предстоит встреча с Гибралтаром 16 ноября. Даже ничья позволит им набрать восемь очков и сравняться с Азербайджаном по этому показателю. При этом преимущество по количеству забитых мячей может обеспечить Мальте первое место в общем зачете дивизиона D.

Если бы азербайджанская команда одержала победу над Лихтенштейном с разницей в два мяча, мальтийцам для опережения нашей сборной потребовалась бы только победа.

Следующий матч подопечные Айхана Аббасова проведут 16 ноября — в рамках товарищеской встречи они сыграют на выезде со сборной Андорры.

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