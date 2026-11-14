Появилось последнее фото учителя и двух школьников, погибших в аварии в Физули - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 

В распоряжении редакции Oxu.Az появилась фотография учителя Сеймура Исмайылова и его учеников Турана Аскерова и Ахада Гейдарзаде, погибших в тяжёлом дорожно-транспортном происшествии на территории села Бёюк Бахманлы Физулинского района, сделанная незадолго до их гибели.

12:07

Установлены личности погибших в тяжёлом дорожно-транспортном происшествии (ДТП), произошедшем минувшим вечером на территории села Бёюк Бахманлы Физулинского района.



Как передает Oxu.Az, в аварии погибли водитель автомобиля Opel Сеймур Исмайылов (1987 г.р.) Туран Аскеров (2009 г.р.), и Ахад Гейдарзаде (2009 г.р.).



С.Исмайылов работал учителем математики в полной средней школе имени Мирзы Улугбека в Физули. Т.Аскеров и А.Гейдарзаде также учились в этой школе в 11-м классе. Ещё двое учеников школы получили травмы.

Все они являются жителями Физулинского района. Сообщается, что молодые люди возвращались со свадебного торжества.

Отметим, что в результате аварии в общей сложности три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

09:40

В Физулинском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Как сообщает 1news.az, авария произошла 13 ноября около 23:00 на территории села Беюк Бехменли.

Столкнулись автомобили Opel под управлением Сеймура Исмаилова и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мустафа Мусаев. Оба водителя являются жителями района.

В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ-2104 получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.