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Азербайджан и Нидерланды обсудили расширение сотрудничества в сфере медицинского образования

Редакция 1news14:30 - Сегодня
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Азербайджан и Нидерланды обсудили расширение сотрудничества в сфере медицинского образования

Делегация Erasmus MC — университетского медицинского центра в Роттердаме (Нидерланды) — посетила Баку 12–13 ноября 2026 года для укрепления медицинского и научного сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.

Об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

Посол отметила, что делегация провела встречу с заместителем министра здравоохранения Ильгаром Гасымовым, чтобы обсудить перспективы возможного сотрудничества в сфере здравоохранения. Также состоялась встреча с представителями Государственного агентства по науке и высшему образованию. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским медицинским университетом, предусматривающий возможное академическое сотрудничество и обмен.

По словам посла, особое внимание в ходе визита было уделено трансплантации печени, гастроэнтерологии, гепатологии, а также расширению возможностей для подготовки азербайджанских специалистов в рамках докторских программ.

«В рамках визита делегация провела встречи с представителями Азербайджанского медицинского университета, Национального онкологического центра и Бакинского центра здоровья. Эти учреждения рассматриваются в качестве потенциальных партнеров для развития сотрудничества в сфере медицинского образования, научных исследований, обмена профессиональными знаниями и реализации совместных инициатив. В ходе обсуждений стороны рассмотрели перспективы академического взаимодействия, проведения совместных научных мероприятий, реализации исследовательских проектов и профессионального обмена. Кроме того, были определены направления, в которых совпадают интересы и возможности участвующих учреждений», — отметила дипломат.

Мариан де Йонг подчеркнула, что в состав делегации вошли профессор М. Пеппеленбош (M. Peppelenbosch), руководитель лаборатории гастроэнтерологии и гепатологии, президент Batavian Society, директор инициатив Erasmus-Abai и Erasmus-Navoi, а также руководитель проекта доктор Руслан Мамедов (Ruslan Mammadov), научный сотрудник и доцент CGO, руководитель проекта и старший представитель по Центральной Азии и Азербайджану доктор Раул Тан (Raoul Tan), старший советник по международным связям в Управлении развития исследований (Research Development Office, RDO).

Отметим, что Erasmus MC — университетский медицинский центр в Роттердаме, объединяющий клиническую практику, медицинское образование и научные исследования. Его деятельность направлена на улучшение здоровья населения и повышение качества медицинской помощи. Среди приоритетных направлений — лечение сложных заболеваний, развитие научных инноваций и подготовка медицинских специалистов и исследователей.

ИСТОЧНИК: Report

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