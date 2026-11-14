"Реал Мадрид" достиг нового соглашения с Ардой Гюлером

Турецкий футболист Арда Гюлер, которого Жозе Моуринью считал одним из неприкасаемых игроков "Реал Мадрида" и хотел продления его контракта, достиг принципиального соглашения с испанским гигантом о заключении 5-летнего контракта.



Стала известна и новая зарплата, которую Гюлер будет получать в королевском клубе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что игрок подпишет с "Реалом" новый 5-летний контракт, после чего его зарплата будет увеличена.

Зарплата 21-летнего футболиста, получающего по текущему контракту 6 250 000 евро в год без учёта бонусов, будет увеличена до 8 млн евро.

После подписания контракта Арда Гюлер будет зарабатывать 153 846 евро в неделю и 21 917 евро в день.

Отметим, что в этом сезоне Арда Гюлер в 14 матчах за "Реал Мадрид" забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.