Песков: РФ не хочет ставить условия по переговорной группе от Европы
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Москва не будет ставить условия по составу переговорной группы от Европы.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу "Юнашев Live".
"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков, говоря о позиции России по подключению представителей ЕС к переговорному процессу по Украине, подчеркнул, что "было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".
Источник: ТАСС
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