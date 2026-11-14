Песков: РФ не хочет ставить условия по переговорной группе от Европы

Москва не будет ставить условия по составу переговорной группы от Европы.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков, говоря о позиции России по подключению представителей ЕС к переговорному процессу по Украине, подчеркнул, что "было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

Источник: ТАСС