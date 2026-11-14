Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

Министры иностранных дел 18 исламских стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Пакистан, осудили израильский авиаудар по медицинскому комплексу «Насер» в Хан-Юнисе.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в их совместном заявлении.

По данным Al Jazeera, в результате удара погибли по меньшей мере шесть палестинцев, в том числе хирург и ребенок.

В совместном заявлении министры назвали этот шаг нарушением международного гуманитарного права, а также осудили продолжающиеся израильские атаки на лагеря палестинских беженцев, предупредив, что удары подрывают режим прекращения огня в Газе.

Министры призвали Израиль соблюдать режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и выполнить свои обязательства в рамках соглашения о перемирии. Они также призвали Вашингтон и Совет мира оказать помощь в решении этого вопроса.

Ранее Европейский союз потребовал от Израиля предоставить срочный доступ гуманитарным организациям в Газу для оказания помощи пострадавшим от разрушительных наводнений и ударов, а также вновь открыть все пограничные переходы в палестинский анклав.