 Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

Редакция 1news21:36 - Сегодня
Читать на других языках:English
Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

Министры иностранных дел 18 исламских стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Пакистан, осудили израильский авиаудар по медицинскому комплексу «Насер» в Хан-Юнисе.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в их совместном заявлении.

По данным Al Jazeera, в результате удара погибли по меньшей мере шесть палестинцев, в том числе хирург и ребенок.

В совместном заявлении министры назвали этот шаг нарушением международного гуманитарного права, а также осудили продолжающиеся израильские атаки на лагеря палестинских беженцев, предупредив, что удары подрывают режим прекращения огня в Газе.

Министры призвали Израиль соблюдать режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и выполнить свои обязательства в рамках соглашения о перемирии. Они также призвали Вашингтон и Совет мира оказать помощь в решении этого вопроса.

Ранее Европейский союз потребовал от Израиля предоставить срочный доступ гуманитарным организациям в Газу для оказания помощи пострадавшим от разрушительных наводнений и ударов, а также вновь открыть все пограничные переходы в палестинский анклав.

Поделиться:
205

Актуально

Политика

Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата - ...

Общество

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям из-за сильного ветра

Общество

В Баку задержан похититель ювелирных изделий

Общество

Двум братьям, похитившим 17-летнюю девушку, вынесли приговор: их мать получила 10 ...

В мире

Массовые протесты против роста цен во Франции: 106 000 участников, стычки с полицией и задержания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A - ФОТО - ВИДЕО

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Трамп заявил, что границы Украины могут измениться

Иран дал США 48 часов на прекращение войны

Последние новости

Массовые протесты против роста цен во Франции: 106 000 участников, стычки с полицией и задержания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 22:10

Суд вынес решение в отношении вымогавшего деньги у студентов путем шантажа мужчины

Сегодня, 21:53

Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

Сегодня, 21:36

Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата - ВИДЕО

Сегодня, 21:12

В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:47

Лейла Алиева поделилась публикацией о COP31 - ВИДЕО

Сегодня, 20:26

В Баку в общежитии найдено тело 17-летней студентки

Сегодня, 20:20

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки

Сегодня, 19:57

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям из-за сильного ветра

Сегодня, 19:40

В Баку задержан похититель ювелирных изделий

Сегодня, 19:25

Италия оштрафовала Meta на €805 млн за доступ к фото и видео пользователей без согласия

Сегодня, 19:10

Двум братьям, похитившим 17-летнюю девушку, вынесли приговор: их мать получила 10 лет условно

Сегодня, 19:00

Производство картофеля в Азербайджане в 2030 г. превысит 1 млн тонн

Сегодня, 18:20

В Азербайджане могут ликвидировать некоторые госпредприятия

Сегодня, 18:00

Задержан мужчина, совершивший грабеж в пассажирском автобусе

Сегодня, 17:45

В Азербайджане судам сделано предупреждение в связи с ветром

Сегодня, 17:35

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на севере Израиля

Сегодня, 17:23

Липовые сотрудники и присвоенные зарплаты: экс-заведующая детсадом получила приговор

Сегодня, 17:05

Пашинян: Карабахский конфликт мешал суверенитету Армении

Сегодня, 16:53

Песков: РФ не хочет ставить условия по переговорной группе от Европы

Сегодня, 16:48
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57