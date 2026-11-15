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На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести

Редакция 1news14:06 - Сегодня
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На юге Франции из-за непогоды пострадали 23 человека, один пропал без вести

На юге Франции из-за последствий сильных дождей и наводнений пострадали 23 человека, одна женщина пропала без вести.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в департаменте Эро продолжаются поиски 73-летней женщины, которая исчезла в районе коммуны Могио недалеко от Монпелье. В коммуне Люнель в регионе Окситания от наводнения пострадали 23 человека. Движение по автомагистрали A9 между Нимом и Галларгом временно перекрывали. Ряд других дорог также оказался затоплен.

По данным метеорологической службы Météo-France, в ночь на 15 ноября в районе Монпелье выпали особенно интенсивные осадки. В аэропорту Монпелье-Фрежорг зафиксировали до 190 мм осадков, из них 153 мм — за три часа и 89 мм — всего за один час.

Отмечается, что из-за непогоды в пожарно-спасательные службы поступило более 100 вызовов, в основном от водителей, оказавшихся заблокированными в автомобилях.

Утром в воскресенье Météo-France сняла оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей и наводнений в департаментах Эро, Гар и Буш-дю-Рон.

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