Названо самое вредное для сосудов сочетание в еде

Самым нежелательным сочетанием для здоровья сосудов являются простые (легкоусвояемые) углеводы (сахар, крахмал) и рафинированное растительное масло с высоким содержанием линолевой кислоты (подсолнечное, соевое, рапсовое) — основа фастфуда.

Как передает 1news.az, об этом в беседе с RT рассказал российский врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых».

«Каждый из этих продуктов (а особенно все вместе) наносит по эндотелию сосудов сильный удар, вызывая избыточную выработку инсулина. В дополнение к этому сахар и крахмал способствуют образованию продуктов гликации, окислительному стрессу в митохондриях. А линолевая кислота, особенно подвергнутая нагреванию, служит источником опасного продукта перекисного окисления липидов — 4-гидроксиноненала (4-ГН)», — перечислил специалист.

По его словам, примеры самых вредных продуктов: пончики и картофель, жаренные во фритюре. Подобные продукты стоит заменить на то, что питает сосуды и при этом не вызывает избыточной выработки инсулина, посоветовал эксперт.

«Это продукты с высокой питательной ценностью — нутритивной плотностью, противоположные по своему действию „пустым калориям“, к которым относят продукты фастфуда. Лучшее сочетание нутритивно плотных продуктов — это цельные животные продукты (яйца, мясо, рыба, птица, молочные продукты) с гарниром из овощей», — сказал врач.

Такое сочетание — это наилучший способ профилактики ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета и всех осложнений этих широко распространенных проблем со здоровьем, при которых нарушается работа сосудов, заключил он.