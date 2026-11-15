Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Пакистан и Оман

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в начале следующей недели совершит визиты в Пакистан и Оман.

Как передает 1news.az, об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

«Пресс-секретарь министерства иностранных дел Багаи объявил о визите министра иностранных дел в Пакистан и Оман в ближайшие дни», — информирует агентство.

В частности, Аракчи примет участие в заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР в Исламабаде в понедельник. Во вторник глава МИД отправится в Маскат для встречи с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Пакистан является одним из посредников в контактах Ирана и США с целью урегулировать ближневосточный конфликт. Оман также содействовал диалогу Тегерана и Вашингтона.