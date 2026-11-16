Бывшая возлюбленная Алена Делона обвинила актера в насилии и рассказала, как он сломал ей нос

Бывшая возлюбленная легендарного французского киноактера Алена Делона Розали ван Бремен рассказала о насилии, угрозах оружием и русской рулетке в их отношениях.

Бывшая спутница жизни французского актера Алена Делона, нидерландская модель и журналистка Розали ван Бремен рассказала о темной стороне их отношений, заявив о пережитом физическом и психологическом насилии.

Откровениями она поделилась в «Безумная любовь. Письмо Алену Делону, потому что пришло время рассказать все», сообщает 1news.az со ссылкой на французское издание Le Parisien.

В книге 60-летняя ван Бремен описывает годы, проведенные рядом с актером, с которым состояла в отношениях с 1987 по 2002 год. У пары двое детей - Анушка и Ален-Фабьен, родившиеся в 1990 и 1994 годах соответственно.

По словам Розали, их совместная жизнь сопровождалась не только периодами счастья, но и крайне тяжелыми эпизодами. Она утверждает, что А. Делон прибегал к физическому и словесному насилию, угрожал ей револьвером и ножами, а также неоднократно проявлял агрессию.

Особенно тяжелый эпизод, описанный в книге, связан с травмой носа. Ван Бремен утверждает, что актер сломал ей нос дважды в течение одного дня - по ее словам, один из случаев произошел на глазах у детей и сотрудников, а после второго ей потребовалась медицинская помощь.

В своих воспоминаниях бывшая спутница актера также рассказывает о постоянном страхе за его жизнь и эпизодах опасного поведения, включая игру в русскую рулетку. Она описывает отношения с Делоном как череду эмоциональных взлетов и тяжелых периодов, утверждая, что считала его человеком с биполярным расстройством.

Как отмечает Le Parisien, Розали ван Бремен решила написать книгу, поскольку больше не хотела хранить в себе пережитое и молчать о том, что происходило за пределами публичного образа знаменитого актера. Она также выразила надежду, что ее откровения помогут детям лучше понять сложный характер их отца.

Напомним, Розали ван Бремен познакомилась с Аленом Делоном в 1987 году. Они состояли в отношениях около 15 лет, однако официально зарегистрированы в браке не были. У пары двое детей - Анушка и Ален-Фабьен. Легендарный французский актер скончался в августе 2024 года в возрасте 88 лет.

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