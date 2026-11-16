Тайра Бэнкс назвала Сямру Рагимли «своим дитя» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2016» Сямра Рагимли поделилась в социальной сети Instagram видео, на котором продемонстрировала модельную проходку по сцене.

Публикацию певица сопроводила словами: «Сразу видно, что меня воспитала Тайра Бэнкс», а также назвала в комментарии американскую супермодель королевой.

«Если вы выросли на просмотре шоу «Топ-модель по-американски», вы поймёте», - добавила Сямра, отсылая к популярному телевизионному проекту, ведущей и создательницей которого была Тайра Бэнкс.

Публикация привлекла внимание самой супермодели. Тайра Бэнкс оставила под видео короткий комментарий: «Моё дитя».

Сямра Рагимли не скрывала восторга от реакции звезды и ответила ей следующим образом: «Боже мой! Ты даже не представляешь, насколько сильно ты меня вдохновляла. Люблю тебя, королева!».

Отметим, что «Топ-модель по-американски» - популярное американское реалити-шоу о мире модельного бизнеса, созданное супермоделью Тайрой Бэнкс. Проект впервые вышел на экраны в 2003 году и просуществовал 24 сезона, последний из которых был показан в 2018 году.