В Баку водителя за автохулиганство арестовали и лишили прав на год - ВИДЕО

В Баку задержан водитель автомобиля марки Tofaş с государственным регистрационным номером 10-GU-380, который грубо нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

У. Мирзазаде был задержан сотрудниками Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

В отношении водителя составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, который был направлен в суд для рассмотрения.

По решению суда У. Мирзазаде подвергнут административному аресту, а его право управления транспортными средствами ограничено сроком на один год.