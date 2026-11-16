Арестован водитель с поддельными госномерами, употреблявший наркотики - ВИДЕО

Выявлен еще один водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических веществ.

Автомобиль марки Chevrolet под управлением жителя города Ширван И. Гасанова был остановлен на стационарном посту, расположенном на дороге Гаджигабул - Горадиз, в связи с наличием задолженности по штрафам.

В ходе проверки выяснилось, что И. Гасанов, лишённый права управления транспортными средствами, подделал государственные регистрационные номера автомобиля. Его неадекватное поведение вызвало подозрения, в связи с чем водителя направили на медицинское освидетельствование. По результатам обследования было установлено, что И. Гасанов употреблял наркотические вещества, сам водитель также признал факт их употребления.

Собранные по данному факту материалы направлены в суд для рассмотрения. В отношении И. Гасанова применён административный арест.

«Вновь призываем водителей не садиться за руль под воздействием наркотических средств и не подвергать опасности жизнь других участников дорожного движения. В отношении подобных правонарушений будут приниматься более жёсткие меры» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.