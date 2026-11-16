Погода на вторник: В Баку ожидается дождь 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 17 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать облаками. В целом осадков не прогнозируется, однако вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днём - 12–16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60–70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер днём в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4–8°, днём - 12–16° тепла. В горных районах ночью ожидается 5–10° мороза, днём - 0–5° тепла.