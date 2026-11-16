Дело азербайджанского военнослужащего, оказавшегося в Армении, направлено в суд

Дело азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, оказавшегося в армянском селе Шаки и ранившего местную жительницу из табельного оружия, с обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Дело будет рассмотрено в суде Сюника.

Напомним, что, по версии армянской стороны, 1 октября Н. Мусаев, оказавшийся на территории Армении, укрылся в одном из домов в селе Шаки Сюникской области. Будучи обнаружен, он открыл огонь из своего табельного оружия, ранив женщину – хозяйку дома, которая успела нанести ему ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия силовики задержали Мусаева. Заведено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса Армении, Н. Мусаев был арестован на два месяца.

Источник: News.am