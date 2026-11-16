На проведение очередного конкурса «Yüksəliş» выделен 1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2027 году очередного конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, из предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству молодежи и спорта выделяется 1 миллион манатов. Средства предназначены для выполнения текущих работ по организации конкурса.

Министерству финансов поручено обеспечить соответствующее финансирование, а Организационному комитету, созданному распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года, — решить все вопросы, вытекающие из документа.