Талех Кязымов: Курс в 2027 году останется основной опорой макроэкономической стабильности

Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджанской Республики в 2027 году будет удержание инфляции в пределах целевого показателя, а валютный курс останется главной опорой макроэкономической стабильности. Об этом заявил председатель Центрального банка Талех Кязымов.

Как сообщает AZƏRTAC, он выступил в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Т. Кязымова, решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на макроэкономических прогнозах и анализе. Профицит внешнего баланса поддержит равновесие на валютном рынке.

Он отметил, что краткосрочные процентные ставки на денежном рынке будут использоваться в качестве вспомогательной операционной цели денежно-кредитной политики. Центральный банк будет управлять ими в рамках процентного коридора с помощью имеющихся инструментов.

Работа по совершенствованию операционной основы денежно-кредитной политики будет продолжена.