Трамп: Путин «немного отступает» в вопросе Украины, хотя мог бы занимать гораздо более жёсткую позицию

Трамп заявил, что обсудит войну в Украине с Путиным и Си Цзиньпином во время визита в Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить российско-украинскую войну с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным во время поездки в Китай.

Об этом он заявил 16 ноября журналистам у Белого дома.

Трамп назвал Украину своей «любимой темой» и отметил, что, по его оценке, она проигрывает России. При этом американский президент заявил, что российская армия теряет около 25 тысяч военнослужащих в месяц.

Говоря о позиции Путина, Трамп отметил, что тот «немного отступает» в вопросе Украины, хотя мог бы занимать гораздо более жёсткую позицию. По мнению президента США, российский лидер хотел бы завершения войны.