Хикмет Гаджиев обсудил с Магдаленой Гроно сотрудничество и региональную повестку - ФОТО
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провёл встречу со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.
Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети X.
По его словам, стороны обсудили азербайджано-европейское партнёрство, перспективы дальнейшего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные процессы.
Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в представляющих взаимный интерес сферах, в том числе энергетической безопасности, развитию транспортных и логистических связей и обеспечению региональной стабильности.
Pleased to meet Ms. Magdalena Grono, @EUSR_SCCiG EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia, to discuss the Azerbaijan-EU partnership, its evolving agenda of cooperation, and key regional and international developments. We exchanged views on advancing cooperation in areas of mutual interest, including energy security, connectivity and regional stability. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026