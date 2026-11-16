Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провёл встречу со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, стороны обсудили азербайджано-европейское партнёрство, перспективы дальнейшего сотрудничества, а также актуальные региональные и международные процессы.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в представляющих взаимный интерес сферах, в том числе энергетической безопасности, развитию транспортных и логистических связей и обеспечению региональной стабильности.