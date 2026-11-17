Председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии будет временно исполнять обязанности президента страны, его выборы пройдут в течение четырех месяцев после принятия решения парламентом.

Об этом сообщил на брифинге глава президентской администрации Алтанхуягийн Уйлстугулдур.

«Президент подаст в отставку сегодня. Завтра состоится заседание парламентского комитета по государственному устройству и ожидается, что этот вопрос будет решен на пленарном заседании парламента в четверг. В отсутствие президента временно исполняющим его обязанности будет спикер парламента до проведения следующих выборов и присяги нового главы государства. Это означает, что следующие выборы состоятся в течение четырех месяцев после принятия решения парламентом. Если большинство депутатов поддержат это, президент подаст в отставку. Сегодня мы встретимся со спикером парламента и четко проинформируем его о ситуации», - сказал руководитель администрации президента.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух в заявлении о своем добровольном уходе с поста сообщил о том, что согласен с требованием ведущей оппозиционной силы в стране - Демократической Партии - об отставке и проведении расследования преступлений, в которых его неоднократно обвинял экс-мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар. В частности, он на своих страницах в соцсетях обвинял президента страны в получении десятков миллионов долларов от частной компании, владении элитной недвижимостью и коллекцией дорогих автомобилей. Очередные выборы главы монгольского государства должны были пройти летом 2027 года.

Источник: ТАСС

08:38

Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке.

«Как вы все знаете, в течение последнего месяца некоторые преступные группы безрассудно нападают на честь и институт президента Монголии, порочат его репутацию. Президент Монголии представляет единство народа, являясь главой Совета национальной безопасности и командующим вооруженными силами. Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим», — сказал Ухнаагийн Хурэлсух на пресс-конференции.

Он заверил, что те, кто порочит его репутацию, «будут привлечены к ответственности», и что его «честь будет восстановлена».