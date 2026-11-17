Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) совершит визит в Баку и Ереван.

Перед поездкой Вадефуль пообещал обсудить в Баку и Ереване, как Берлин может поддержать шаги по деэскалации и установлению мира, передает DW.

Мир и открытые границы на Южном Кавказе принесут пользу не только его жителям, но и всей Европе, заявил глава МИД ФРГ.

По словам Вадефуля, этот регион сейчас переживает переломный момент и исторический шанс окончательно преодолеть десятилетия войн, насилия и изгнаний. "То, что долго казалось почти немыслимым, стало достижимым в обозримом будущем. Этим шансом на мир на Южном Кавказе нужно воспользоваться", - сказал министр.

Он отметил «мужество и ответственность, которые проявили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян». Вадефуль напомнил, что в 2025 году они парафировали проект мирного соглашения между странами. "Теперь главное - уверенно двигаться дальше", - сказал министр. По его словам, Германия готова быть надежным партнером и другом для Армении и Азербайджана в этом процессе.

Глава МИД Германии также призвал власти РФ «не препятствовать сближению с Европой стран Южного Кавказа, у которых появился исторический шанс преодолеть эпоху войн и насилия».

"На Южном Кавказе мы видим, что Россия пытается сохранить свое влияние за счет людей и их будущего. Но вопрос о сближении соседей России с Европой не должен решаться в Москве. Именно поэтому важно, чтобы Армения и Азербайджан самостоятельно определяли свое будущее. Пришло время прислушаться к их голосу и учесть их интересы", - отметил Вадефуль.