Существует необходимость восстановления железной дороги Армении, однако российская сторона не склонна к этому, считая это невыгодным, заявил спикер армянского парламента Рубен Рубинян.

По его оценке, с учетом пребывания под санкциями российских компаний, которые управляют железнодорожной сетью Армении, страна может потерять конкурентоспособность в плане превращения в транзитную зону. Он заверил, что обсуждения на эту тему ведутся в положительном ключе, выразив надежду, что в скором времени решение будет найдено.

«Это не геополитический, а экономический вопрос. Мы должны прийти к тому, чтобы сохранить нашу экономическую конкурентоспособность или обрести ее. Мы ничего не имеем против России или «Российских железных дорог», но не хотим оставаться в изоляции, и нужно найти решения, чтобы не быть в железнодорожной изоляции и не потерять возможность стать транзитной страной», — подчеркнул Рубинян.

Источник: News.am