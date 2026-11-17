Супертанкер с нефтью и газовоз подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По информации отдела КСИР по связям с общественностью, супертанкер перевозил более чем 2 млн баррелей нефти, другое судно везло сжиженный газ.

Уточняется, что супертанкер подорвался в западной части пролива, а газовоз — на южном маршруте, не разрешенном Ираном. При этом суда сопровождали многочисленные американские истребители и другие летательные аппараты.

В пресс-службе КСИР заявили, что уже четыре танкера-нарушителя за минувшие сутки налетели на мину в Ормузском проливе и загорелись. Все они шли с отключенными навигационными системами в «запретной зоне».

Тегеран подчеркивает, что Ормузский пролив остается закрытым до тех пор, пока власти Ирана считают это необходимым.

До этого в Ормузском проливе подорвались на мине еще два танкера. Tasnim сообщало, что они пытались незаметно пересечь Ормуз.

Ранее от Ирана потребовали заплатить за ракетные атаки на страны Персидского залива.

Источник: Gazeta.ru