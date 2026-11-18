Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов выступил с лекцией на тему «Геополитическая ситуация вокруг Каспийского региона» в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Лекция состоялась в рамках программы стажировки «Инновационные технологии в государственном управлении», организованной для государственных служащих Республики Казахстан.

Ф. Мамедов проанализировал современную геополитическую картину Каспийского региона, основные направления политического и экономического сотрудничества между государствами региона, стратегическое значение энергетической безопасности и транспортно-коммуникационных маршрутов, а также геополитические интересы крупных держав в регионе и вызовы региональной безопасности.

Он обратил внимание на возможности, которые создают формирующиеся на Южном Кавказе новые политические реалии, и подчеркнул значение стратегических отношений Азербайджана и Казахстана, а также партнерства двух стран для развития регионального сотрудничества на евразийском пространстве.