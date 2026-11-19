После смертельного ДТП, в котором погибло 4 человека, произошедшего 18 ноября в Газахском районе, Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

В обращении дорожной полиции отмечается следующее: «Решение, принятое вами за рулем, может изменить судьбу целой семьи. Ребенок, сидящий рядом с вами в автомобиле, доверяет вам. Встречные автомобили также везут людей, которые возвращаются домой, к своим родным и близким. И на вас лежит ответственность за то, чтобы они благополучно добрались до места назначения».

В обращении подчеркивается, что установка «Это моя машина, и я буду ездить так, как хочу» ставит под угрозу жизни других участников дорожного движения: «Автомобиль принадлежит вам, но дорога общая для всех. Дорога - не место для гонок. Уважаемые водители! Строго соблюдайте установленные ограничения скорости, правила обгона и маневрирования. Если вы не уверены в безопасности обгона, подождите. Несколько секунд ожидания могут спасти человеческую жизнь».

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшему пассажиру желаем скорейшего выздоровления», - отмечается в обращении.

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