Картина Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 190,4 миллиона долларов. Это рекорд для работ художника: прежний составлял 117,2 миллиона долларов и был установлен в 2022 году.

Как сообщает BBC, торги состоялись после того, как в последний момент был урегулирован спор вокруг утверждений о том, что ранее картина была продана под давлением в период усиления нацистов.

Sotheby's объявил за несколько часов до аукциона, что разногласия между семьей Бланкьер-Арриета и наследниками семьи Фишер, прежних немецких владельцев работы, улажены.

Представители наследников семьи Фишер утверждали, что картина могла быть продана под давлением в период усиления нацистов. По сообщениям, адвокат наследников направил в аукционный дом письмо, в котором указал, что полотно было продано в Амстердаме до Второй мировой войны из-за финансовых потерь, понесенных издательской компанией семьи Фишер при нацистах. BBC обратилась к адвокату за комментарием.

«Признавая сложную историю картины нацистского периода и страдания, перенесенные семьей Фишер во время Холокоста, две семьи достигли взаимно приемлемого решения, и работа будет продана в соответствии с их соглашением», - говорится в заявлении Sotheby's.

Полотно написано в 1890 году, в последние два месяца жизни Ван Гога. По данным Sotheby's, оно считается одним из важнейших произведений этого периода, остающихся в частных руках. Работа выставлялась на торги в составе коллекции Бланкьер-Арриета, ее оценка до аукциона составляла 180 миллионов долларов. Кто приобрел картину, сразу не сообщалось; BBC обратилась в Sotheby's за комментарием.

На сайте аукционного дома приводится история владения картиной начиная с 1890 года. Известный немецкий издатель Самуэль Фишер приобрел ее в 1909 году, после его смерти в 1934 году работа перешла к членам его семьи. В 1932 или 1933 году картина была передана на хранение Паулю Кассиреру в Амстердаме, а в 1936 году оказалась у Анриетты и Марселя Капферер в Париже. Затем у полотна было еще четыре владельца. Семья Бланкьер приобрела картину в 1975 году и владела ею более полувека.